شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خلال أيام بين ميكالي واتحاد الكرة لحسم تشكيل جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 06:29 م

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة خلال أيام مع البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 لحسم تشكيل جهازه المعاون.

ووقع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005".

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مع ميكالي، تم الاتفاق خلالها على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

وحقق ميكالي إنجازا تاريخيا مع المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادته للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024، مما دفع الاتحاد المصري للتعاقد معه لقيادة جيل جديد، استعدادا لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.