شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة مارسيل كولر لقيادة تدريبات الأهلي بعد انتهاء رحلة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

يعود السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، إلى القاهرة السبت المقبل بعهد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة باستاد المملكة آرينا بالرياض.

وسافر كولر من السعودية إلى سويسرا لزيارة أسرته، مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب بطولة السوبر الأفريقي لعدم وجود ارتباطات حالياً، ومنح المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة حتى السبت المقبل على أن يبدأ الفريق التدريبات في اليوم التالي الموافق 6 أكتوبر المقبل.

ويعود الأهلي للتدريبات بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ( المغرب 2025) .

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.