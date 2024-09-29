شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع اتحاد الكرة خلال جلسته مع ميكالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً بجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال جلسته مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لبحث استعدادات المنتخب الأولمبي لأولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اهتمامه بكافة المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم الممكن للمدرب والجهاز الفني واللاعبين، لضمان استمرار مسيرتهم لبناء منتخب قوي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن استكمال ميكالي هو استثمار في مستقبل الكرة المصرية، نظرا للخبرات الكبيره للمدرب، ونحن نثق في قدرته على قيادة المنتخب إلى آفاق أوسع، واستكمال مساهمته في تطوير الكرة المصرية.

وطالب وزير الرياضة اتحاد الكرة المصري بوضع خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، والعمل سوياً لبناء منتخب قوي يمثل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.