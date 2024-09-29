شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام فيزبريم فى كأس العالم لأندية اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره فيزبريم المجرى بنتيجة 34-27، فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى مع برشلونة فى الثامنة مساء فى ثانى مواجهاته على نفس الصالة.

وشهدت ضربة بداية القطبين التفوق، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.