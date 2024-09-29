شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يسلم يحيى الدرع جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك أمام فيزبريم والان مع تفاصيل الخبر

سلم حسين لبيب رئيس نادى الزمالك جائزة أفضل لاعب ليحيى الدرع لاعب فى فيزبريم فى مباراة فوز فريقه على الزمالك 34-27 فى كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى مع برشلونة فى الثامنة مساءً فى ثانى مواجهاته على نفس الصالة.

وشهدت ضربة بداية القطبين التفوق، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.