بهدفين و٢ أسيست.. مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح هولشتاين وينفرد بصدارة الهدافين (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح آينتراخت فرانكفورت، نظيره هولشتاين كيل، بنتيجة 4-2، فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الألماني الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وتألق النجم المصرى عمر مرموش لاعب فرانكفورت خلال المباراة حيث سجل هدفين وصنع مثلهما .

وجاء الهدف الأول الذى سجله مرموش فى الدقيقة 25 من زمن المباراة، وفى الدقيقة 65 أحرز الهدف الشخصى الثاني.

وانفرد مرموش بصدارة ترتيب هدافى الدوري الألماني هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف، متفوقا على النجم الإنجليزى هارى كين، مهاجم بايرن ميونخ، الوصيف برصيد 5 أهداف

ويمتلك آينتراخت فرانكفورت 12 نقطة فى رصيده بجدول الدوري الألماني،بينما يأتي فريق هولشتاين فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.