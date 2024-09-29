الامارات | تصرف غريب من ميسي مع طفل اقتحم الملعب لأجله! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطفل اقتحم الملعب لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة انتر ميامي مع شارلوت، الأحد، في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكانت المفاجأة أن ميسي حاول مساعدة الطفل بحثه على الهروب من رجال أمن الملعب بعدما تجاوب معه لالتقاط الصورة ودفعه بقوة قائلاً: "اركض"، لكن الأمن قبض على المشجع لاحقاً وأخرجه من الملعب وسط تفاعل الجماهير مع المشهد الطريف.

واعتاد الجمهور على اللاعبين النجوم يسمحون للمشجعين بالتقاط الصور معهم مقدرين العناء الكبير الذي بذلوه للوصول إليهم باختراق موظفي أمن الملعب، ولكن الغريب كان في تصرف ميسي بتقديم المساعدة لتأمين هروب المشجع!.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 1-1، إذ كانت التيجة تشير إلى تقدم شارلوت قبل أن يسجل ميسي هدف التعديل.