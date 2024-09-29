مرموش يسجل رقماً تاريخياً في البوندسليجا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي عمر مرموش، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت، في تحقيق رقم قياسي جديد خلال مباراة فريقه أمام هولشتاين كيل، التي أقيمت اليوم الأحد في إطار الجولة الخامسة من البوندسليجا.

حقق فرانكفورت فوزًا كبيرًا على مضيفه هولشتاين كيل بنتيجة 4-2، حيث أبدع مرموش بتسجيله الهدفين الأول والثالث، بالإضافة إلى صنعه للهدفين الثاني والرابع.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل مرموش ستة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم الحالي في الدوري الألماني، مما جعله يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا متفوقًا على النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ.

وأشارت الشبكة أيضًا إلى أن مرموش أصبح أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يسجل ستة أهداف في أول خمس مباريات بالبوندسليجا.

تلقى مرموش تقييمًا مثاليًا قدره 10 من 10 من شبكة "سوفا سكور"، وهو تقييم نادر جدًا يُمنح للاعبين في حالات استثنائية. هذه الأرقام تُبرز تألق مرموش وقدرته على التأثير بشكل كبير في أداء فريقه في بداية الموسم.