شاهد بالفيديو.. ثنائية توتنهام في شباك مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي تُجرى خلال الوقت الحالي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

جاء تقدم توتنهام بالهدف الأول من خلال اللاعب برينان جونسون في الدقيقة 3، بعدما استقبل عرضية أحد زملاؤه ليضعها في الشباك.

بينما أضاف الهدف الثاني للسبيرز اللاعب كولو كولوفسكي، والذي جاء في الدقيقة الـ 47 من عمر الشوط الثاني.

شاهد ثنائية توتنهام في شباك مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قبل بداية كان يحتل المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.