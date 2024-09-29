منتخب الجولف يحصد 3 ميداليات بالبطولة العربية للناشئين في تونس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر لناشئى الجولف ثلاث ميداليات متنوعة فى ختام البطولة العربية للجولف للناشئين التى اقيمت بمدينة قمرت التونسية.

وحصد منتخب مصر للناشئين بقيادة المدير الفنى الاسكتلندى ستيفن بورتون والمدرب عزت ابو القاسم فضيتان فى الفردى والفرق لمرحلة 16 عاما حيث جاء اللاعب على الدين سلامة ثانيا بفارق ضربة واحدة عن الاردنى محمد الرويشدة الذى حصل على الميدالية الذهبية بينما جاء فريقنا المكون من على الدين سلامة ومحمد ربيع وعبد الرحمن الدفراوى ثانيا ايضا والميدالية الفضية بفارق ضربتين فقط عن اصحاب الارض المنتخب التونسى وكانت مصر قاب قوسين او ادنى من الحصول على الذهب فى تلك المرحلة للفردى والفرق.

وكان فريق مصر تحت 13 سبق وحصل على الميدالية البرونزية خلف كل من المغرب الاول والاردن الثانى.

فيما جاء فريق 18 عاما فى الترتيب الرابع واحتل اللاعب تيمور ربيع المركز الخامس لمنافسات الفردى بفارق اربع ضربات عن الحائز على المركز الثالث .