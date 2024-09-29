مايكل بالاك يواعد صديقة ابنه المتوفي.. ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجد أسطورة منتخب ألمانيا، مايكل بالاك، صداقة جديدة مع عارضة الأزياء صوفيا شنايدرهان صاحبة الـ21 عاما.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي فإن لاعب تشيلسي السابق صاحب الـ47 عاما يواعد صوفيا شنايدرهان الصديقة السابقة لابنه المتوفي.

ونشرت عارضة الأزياء الألمانية مؤخرا صورة لها مع مايكل بالاك في جزيرة سيلت الألمانية، وعلقت "الممارسة الأولى في سيلا (رمز تعبيري قلب لونه أبيض)".

وأوضحت الصحيفة أن نجل مايكل بالاك توفي في حادث دراجة رباعية في مدينة لشبونة بالبرتغال خلال عام 2021.

وقالت الصحيفة إن أصدقاء بالاك وشنايدرهان في وقت سابق أقروا أن العلاقة جيدة بين الثنائي، ولا ينزعجان بسبب فارق السن الذي يصل إلى 26 عاما.

وتزوج لاعب منتخب ألمانيا السابق من سيمون لامبي في عام 2008، بعد أن رزقا بطفلهما الأول في عام 2001، ثم انفصلا في عام 2012.

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