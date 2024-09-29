عمل مؤمن زكريا.. تصريحات مجدي عبد الغني وتربي البساتين قبل القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاث أشخاص متهمين في واقعة عمل مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، أنباء عن وجود سحر لمؤمن زكريا في أحد المقابر الموجودة في البساتين وتتبع لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، مجدي عبد الغني.

من جانبه صرح مجدي عبد الغني لمصراوي، أنه لا يمتلك أي مقابر في الأساس بمنطقة البساتين، وليس له دخل بالموضوع من الأساس.

كما صرح تربي البساتين لمصراوي قبل القبض عليه، بأنه لا صحة لما صدر عنه من تصريحات حول عثوره على أعمال سحر لمؤمن زكريا في أحد المقابر.

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