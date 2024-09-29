سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد أمام الريال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة الريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024/2025.

وتقرر انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد أمام الريال في تمام العاشرة من مساء الليلة، والتي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

ويبحث سيميوني عن تحقيق الفوز خلال مواجهة ريال مدريد، خاصة وأن المباراة تأتي على أرض الروخيبلانكوس "ميترو بوليتانو"، مما يجعل هناك حماس كبير بين اللاعبين في هذه المباراة على غرار مباريات الفريقين طيلة المباريات الماضية.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد