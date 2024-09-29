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سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد أمام الريال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة الريال، ضمن منافسات لهذا الموسم 2024/2025.

وتقرر انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد أمام الريال في تمام العاشرة من مساء الليلة، والتي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

ويبحث سيميوني عن تحقيق الفوز خلال مواجهة ، خاصة وأن المباراة تأتي على أرض الروخيبلانكوس "ميترو بوليتانو"، مما يجعل هناك حماس كبير بين اللاعبين في هذه المباراة على غرار مباريات الفريقين طيلة المباريات الماضية.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في ديربي الدوري الإسباني
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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