رونالدو يظهر بشكل مختلف في تدريبات النصر قبل مواجهة الريان

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بشكل مختلف عن زملائه في التدريبات الأخيرة، قبل مواجهة الريان القطري، غدا الإثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الثانية من دوري النخبة الآسيوي.

وكان الدون قد غاب عن المباراة الأولى، التي تعادل فيها النصر مع الشرطة العراقي، بهدف لمثله خارج الديار، بسبب عارض صحي، قبل أن يستعد لدعم فريقه بالجولة الثانية.

رونالدو

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مقطع فيديو من تدريبات النصر الأخيرة، والتي ظهر فيها رونالدو وهو يتدرب على الدراجة، بعيدا عن المجموعة.

ولا يعني ذلك أن "صاروخ ماديرا" يعاني من الإصابة، ولكنه يخضع لبرنامج خاص بشكل دائم، تزامنا مع التدريبات الجماعية، وذلك من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، في ظل تقدمه بالعمر.

ومن المقرر أن يخضع النصر لبعض التدريبات البسيطة بجانب تنفيذ عدة جمل خططية وفنية، خاصة وأنه التدريب الأخير قبل المعركة المنتظرة.