حسين لبيب: نتمنى مواجة ريال مدريد في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمنى مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني كما تردد خلال الفترة الماضية.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر فضائية “إم بي سي مصر” : “ نتمني مواجهة ريال مدريد بأننا نشوف بطل سوبر أوروبا مع بطل سوبر أفريقيا وأتمني أن يتم لأول مرة فى السعودية لأنها ستكون مباراة تاريخية ”.

وتابع: “ سنطلب ونحاول أن يكون بالفعل هناك مباراة بين ريال مدريد والزمالك وأن يكون فى السعودية ”.

وأكمل حسين لبيب: “ أتمني أن تكون فى مباراة بين الزمالك وريال مدريد من أجل إسعاد الجماهير وستكون تاريخية ”.

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته: “ أتمني أن معالي المستشار تركي آل الشيخ ينظم تلك المباراة بين الزمالك وريال مدريد فى السعودية ”.