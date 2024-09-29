حسام حسن يستبعد إمام عاشور من المعسكر القادم للمنتخب| التفاصيل الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الناقد الرياضي عمرو الدرديري الجدل، عقب تصريحه بـ إستبعاد إمام عاشور لاعب الأهلى، من قائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، نظرا لتراجع مستواه الفترة الأخيرة.

حسام حسن يستبعد امام عاشور من المعسكر القادم للمنتخب

ونشر الدرديري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسمياً :حسام حسن يستبعد امام عاشور من المعسكر القادم للمنتخب ”.

ومن المقرر ان يستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد الثنائى محمد الننى وأحمد حجازى من قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.