حسين لبيب: جمهور الزمالك الأعظم في العالم ونستحق لقب السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الكروي الأول بالنادي بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر” : “ الزمالك يمتلك جمهور عظيم هو أعظم جمهور فى العالم ”.

وتابع: “ الشغل الشغل لجماهير الزمالك دائما هو دعم النادي، ونحن كمجلس إدارة اجتهدنا وتكلل مجهودنا بالفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي ”.

وواصل لبيب: “ كل الناس قالت الأهلي رايح نزهة فى السعودية مش عارف جابوا الكلام دة منين .. الزمالك كبير ”.

وأضاف رئيس الزمالك: “ الزمالك واجه الأهلي ثلاث مرات الفترة الأخيرة وحققنا خلالهم الفوز فى مباراتين، جوميز استطاع خلق دوافع للاعبي الزمالك وحققنا الكأس بجدارة ”.

وأردف: “ جوميز مدرب محترف ومش فارق معاه أى أسماء ولديه نظام يسير عليه و لاعبي الزمالك كان كلهم لديهم الرغبة فى الفوز على الأهلي وعبد الواحد السيد دوره كبير ”.

وأتم: “ سيبونا نشتغل وأطلب الصبر على مجلس الإدارة من أجل استكمال النجاحات، تم التشكيك فى قدرات بنتايك وهناك حملة على نادي الزمالك وقالوا اننا مش مقتنعين بيه ودة مش حقيقي ”.