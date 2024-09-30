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طبيب الزمالك يتحدث عن موعد عودة الونش للمشاركة في المباريات

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محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن آخر تطورات علاج محمود الونش.

وقال إن محمود الونش وصل إلى المرحلة الأخيرة من مراحل العلاج وسيسافر إلى دولة الإمارات لتنفيذها، ثم يعود إلى الطبيب الألماني لتقييم الموقف.

وأوضح، أنه لا يمكن تحديد موعد عودة الونش بدقة، ويمكن للطبيب الألماني تحديد الموقف، لكن باتت قريبة للغاية.

يذكر أن محمود حمدي الونش ظهر في مع فريق الزمالك وذلك لمساندتهم أمام الأهلي.

فاز الزمالك على الأهلي وتوج ببطولة السوبر الإفريقي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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