طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن آخر تطورات علاج أحمد حمدي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وقال في تصريحات عبر القناة الأولى، إن أحمد حمدي، أكد أنه لا يزال لديه الوقت لتنفيذ برنامج التعافي والتأهيلي، ومن الصعب العودة في يناير.

وأوضح أنه بدأ علاجه وإعادة تأهيله منذ ثلاثة أشهر فقط.

يذكر أن أحمد حمدي سافر إلى السعودية لمؤازرة الزمالك في مباراته ضد الأهلي.

فاز الزمالك على الأهلي وتوج بالبطولة الخامسة من السوبر الإفريقي

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