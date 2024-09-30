"دماغه فيها ايه؟".. حقيقة أحدث صورة لإمام عاشور باحتفال رامي ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر فيها إمام عاشور لاعب الأهلي وهو يضع يديه على خده كأنه يصنع احتفال زميه رامي ربيعه.

وحرص "الخليج 365" على التأكد من الصورة، وباستخدام تقنية "البحث العكسي" بالصورة على جوجل تبين أنها صورة سبق نشرها في يوم 11 يوليو 2024.

وبعد انتشار الصور لاقت انتشارا واسة ومهاجمة للاعب، عقب خسارة كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك يوم الجمعة الماضي.

وعلق أحد الجماهير على الصورة: "والله أنا مش فاهم الواد دماغه فيها ايه؟"، وكتب آخر: "هي دي دلوقتي فعلا".

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