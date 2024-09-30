رونالدو Vs تريزيجيه.. موعد مباراة النصر والريان اليوم بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين، نحو ملعب الأول بارك، حيث يحتضن صدام كروي من العيار الثقيل يجمع بين فريقي النصر السعودي والريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا في نظامه الجديد.

حيث يقام دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة، بشكل الدوري على أن يلعب كل فريق 8 مواجهات، 4 على ملعبه و4 خارج ملعبه، على أن يتأهل أفضل ثمانية فرق إلى دور الـ16.

موعد مباراة النصر والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة النصر والريان، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

وتذاع مباراة النصر والريان اليوم في دوري أبطال آسيا عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports AFC 1 HD.

ويتسلح الريان بعدد من النجوم، على رأسهم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه والمغربي أشرف بنشرقي.

فيما يستعيد النصر نجمه الأول كريستيانو رونالدو بعد تغيبه عن مباراة الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي في مستهل مشوار دوري أبطال آسيا للنخبة.