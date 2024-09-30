مدرب إينتراخت فرانكفورت: مرموش مفتاح النجاح ومن الصعب السيطرة عليه

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد دينو توبمولر المدير الفني لفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بالمستويات التي يقدمها لاعبه عمر مرموش نجم منتخب مصر في الموسم الحالي للدوري الألماني.

وقال توبمولر في تصريحات لشبكة “دازن” : “ مرموش هو مفتاح النجاح في الوقت الحالي ويمكن ان تشعر بالراحة في وجوده ”.

وتابع: “ هو المسؤول عن خطورتنا الهجومية بسبب قدرته على التسديد وصناعة الأهداف لزملاؤه ”.

وأكمل مدرب إينتراخت فرانكفورت: “ انه يتمتع بسرعة كبيرة تجعل الدفاع أمامه بسبب سرعته الكبيرة، كما يملك لمسة مميزة ”.

وأتم: “ مرموش يشعر بالراحة في الوقت الحالي ويمر بفترة رائعة ”.

وقاد مرموش اينتراخت فرانكفورت للفوز على هولشتاين كيل بنتيجة 4-2 ليحتل وصافة جدول ترتيب البوندزليجا خلف بايرن ميونخ المتصدر بنقطة واحدة.