"سيعتزل بقميص الأبيض".. الجزيري يجدد عقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد حازم فتوح وكيل التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تجديد عقد اللاعب من الأبيض.

وقال "فتوح"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيف وصل له عرض من أحد أندية الدوري السعودي في يناير الماضي، وأخطرنا به الإدارة، ولكن حسين لبيب رئيس النادي كان يرى أن اللاعب من العناصر المهمة التي لا يمكن تعويضها لذلك رفض العرض".

أضاف: "سيف رحب برأي الإدارة، ورفض فتح هذا الملف مجددًا، وهناك عرض آخر جاء للجزيري من الدوري الإماراتي، وكان تقريبًا 3 أضعاف ما يتقاضاه في الزمالك حاليًا".

أكمل: "الأمور المادية ليست هي أول اهتماماته، وأزمته الأخيرة مع الزمالك لم تكن مادية، الأمر كان معنويًا قبل ماديًا، والجزيري يرى أن الزمالك له فضل كبير عليه، وواجبه أن يصبر على النادي وظروفه".

وتابع: "الجزيري جدد عقده مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، بخلاف الموسم الحالي، واتخذ قرارًا شبه نهائيًا، بأنه بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض، سوف يعتزل كرة القدم بقميص نادي الزمالك".

وأتم تصريحاته: "سيف لديه طموح مع زملائه لتحقيق دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

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