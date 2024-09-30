شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وموريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر المقبل أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى السابعة مساءً بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

منتخب مصر يتصدر المجموعة

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.