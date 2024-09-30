شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل نشوة الفوز بالسوبر الأفريقي ويفتح ملف تجديد عقود رباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو نادى الزمالك حالة النشوة التى يعيشها لاعبو الفريق الكروى الأول فى الفترة الحالية بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بالفوز بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة الماضى على ملعب المملكة أرينا فى السعودية، لفتح ملف تجديد تعاقد رباعى الفريق الذين ينتهى تعاقدهما مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.



ويرغب مسئولو الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد كل من أحمد مصطفى زيزو، ونبيل عماد دونجا، والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، حيث يحق للرباعى التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل، نظرًا لانتهاء تعاقدهم مع الزمالك بنهاية موسم 2025، لاسيما أن مسئولى الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الاستقرار داخل الفريق، والحفاظ على قوامه الأساسى فى المرحلة المقبل، مع ابرام تعاقدات لتدعيم الفارس الأبيض.



ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسات مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء من أجل حسم تجديدها والحفاظ على استقرار الفريق، حيث يعقد تجديد تعاقد زيزو هو الملف الأبرز على طاولة مجلس إدارة الزمالك فى المرحلة المقبلة، خاصة أن اللاعب كان على مقربة من الرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عروضًا للاحتراف، قبل ان يتم غلق الملف وإعلان اللاعب استمراره مع الفريق بشكل رسمى.



وقال زيزو عقب التتويج بالسوبر الأفريقي، إن قرار استمراره داخل القلعة البيضاء الأعظم في حياته، مؤكداً أن جمهور القلعة البيضاء يستحق لقب السوبر الأفريقي، أضاف: "جمهور الزمالك يتسحق بطولة السوبر الأفريقي خضنا مباراة أمام أحد أفضل الفرق في أفريقيا واستطعنا العودة للقاء بعد التأخر بهدف، والأهم سعادة جماهير القلعة البيضاء وليس من يحرز الأهداف".



وأضاف، "نادى الزمالك معروف بالبطولات، وأعظم قرار فى حياتى استمرارى داخل القلعة البيضاء، والزمالك متعود على البطولات القارية والمحلية".