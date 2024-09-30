شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: نقل محمود كهربا إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر، أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى تم نقله إلى المستشفى مساء الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "إن محمود كهربا تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته".

على جانب آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ويحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان محمد هانى لاعب النادى الأهلى قد تعرض لإصابة بجزع في أربطة الركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، الأمر الذى أثار مخاوف كبيرة بشأن تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبى خاصة في وجود ورم حول الركبة.