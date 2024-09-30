شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكثف اتصالاته لخوض مباريات الموسم الجديد باستاد هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

كثف مجلس إدارة النادي المصري اتصالاته خلال الساعات الأخيرة بالمسؤولين لخوض مبارياته في الموسم الجديد على أحد ملعبي هيئة قناة السويس، أو استاد الجيش بالسويس، وذلك لقرب الملعبين من مدينة بورسعيد ما يسهل حضور الجماهير.

وقرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري ، تأجيل انطلاق معسكر الفريق، والذي كان محددا له غداً الثلاثاء، ليبدأ الجمعة الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وأنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

ويتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.