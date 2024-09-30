شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون مدافع الأهلى وقطر القطري يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"31" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل المغربى بدر بانون ، مدافع النادى الاهلى السابق وقطر القطرى الحالي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"31" ، فهو من مواليد 30 سبتمبر عام 1993 فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 6 ، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ، الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 15 مباريات دولية وسجل 5 أهداف.

وقضى بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في يوليو الماضى.



"السلطان"، لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى بكل البطولات باجمالى 4281 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.