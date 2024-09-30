شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام البرازيلى روجيرو ميكالى قبل بداية مسيرته مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"، وتم توقيع العقود بعد الاتفاق على كل تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

وحقق ميكالي إنجازا تاريخيا مع المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادته للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024، ما دفع الاتحاد المصري للتعاقد معه لقيادة جيل جديد، استعدادا لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونستعرض أرقام ميكالى قبل بداية مشواره مع منتخب الشباب..

قاد المنتخب فى 22 مباراة

فاز: 11 مباراة

تعادل: 4 لقاءات

خسر: 7 مواجهات

سجل: 37 هدفا

استقبل: 35 هدفا

من جانبه، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً بجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال جلسته مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لبحث استعدادات المنتخب الأولمبي لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

أكد وزير الشباب والرياضة اهتمامه بكافة المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم الممكن للمدرب والجهاز الفني واللاعبين، لضمان استمرار مسيرتهم لبناء منتخب قوي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن استكمال ميكالي هو استثمار في مستقبل الكرة المصرية، نظرا للخبرات الكبيره للمدرب، ونحن نثق في قدرته على قيادة المنتخب إلى آفاق أوسع، واستكمال مساهمته في تطوير الكرة المصرية.

وطالب وزير الرياضة اتحاد الكرة المصري بوضع خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، والعمل سوياً لبناء منتخب قوي يمثل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.