شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لوفود مونديال اليد بـ"الكاتدرائية وساحة الشعب" بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" التى تنظمها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة إقامة رحلة ترفيهية للوفود المشاركة فى البطولة اليوم الإثنين فى ظل حصول الفرق على راحة، لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية مثل الكاتدرائية وساحة الشعب قبل تناول وجبة الغذاء والتقاط صورة تذكارية.

ويلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره ماجدبيرج فى تمام الثامنة مساء غدا الثلاثاء فى إطار نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر وتختتم الخميس المقبل.

بينما يتقى فريق برشلونة مع نظيره فيزبرم المجرى المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى الدرع فى نفس الدور، حيث تأهل فريق المجر غلى نصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثان بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثان مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.