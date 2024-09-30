شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى: كنت حرا الشهر الماضى ورفضت عروضا بـ3 أضعاف راتبى حبا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى سيف الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، أنه يحب الزمالك وضحى من أجل البقاء فى النادى رغم وجود عروض من الإمارات بأكثر من 3 أضعاف ما يحصل عليه مع الزمالك.

وقال سيف الجزيرى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "منذ انتقالى من المقاولون العرب إلى الزمالك لم أعمل أى فترة إعداد حتى الآن بسبب ضغط المواسم المتتالية، وعندما أذهب للمنتخب التونسى يكونوا كل اللاعبين عاملين فترة إعداد".

وأضاف: "العيشة فى مصر ممتازة جدا وأسرتى مبسوطة هنا والناس هنا طيبين ويتعاملون معنا بكل ود، وبحب الزمالك بعيد عن الاحتراف، وضحيت من أجل الزمالك".

وتابع: "كنت لاعبا حرا فى الشهر الماضى، وجالى عروض من الإمارات بثلاثة أضعاف ما أحصل عليه من الزمالك، ولكن العاطفة منعتنى من الرحيل عن الزمالك، وحب الجماهير لا يقدر بثمن وأشوفه عندما أمشى فى الشارع".

واستطرد: "الأمور الإدارية لا أحب الحديث فيها، ولكن الفترة الماضية كانت صعبة وكنت أتحمل ظروف النادى ولكن آخر 9 أشهر لم أتقاضَ أى شيء من الزمالك وأخذت أكثر من وعد ولم ينفذ، ولكن عندما علم حسين لبيب رئيس النادى حل الأزمة وأحب أشكره".

وعن السوبر المحلى، قال: "نستعد بكل قوة لهذه البطولة ولكن توقيتها سيكون صعبا على الـ4 أندية لأننا لسه فى بداية الموسم ومحدش سيصل لأعلى مستوى لأننا سنكون راجعين من الإجازة".