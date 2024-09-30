شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى ممنوع من الراحة فى الأهلى بسبب البرنامج التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، اليوم الاثنين، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبى للركبة تمهيداً للعودة للملاعب، حيث ينفذ اللاعب البرنامج رغم حصول الفريق على إجازة من التدريب حتى السبت المقبل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني، عقب إصابته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ويحتاج إلى برنامج تأهيلي.

وغادر محمد هانى مباراة الأهلى والزمالك مصاباً بعدما فشلت كل محاولات أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق لاستكماله المباراة ليحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

وخسر الأهلى السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

يستعد الأهلي لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بالإمارات.

ويشهد السوبر مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.