شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وماجدبيرج فى نصف نهائى كأس العالم للأندية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لقاءً قوياً مع ماجدبيرج مساء غد، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل.

مباراة الأهلى أمام ماجدبيرج تقام فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاسة قناة أون تايم سبورتس.

بينما يتقى فريق برشلونة مع نظيره فيزبرم المجرى المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى الدرع فى نفس الدور ، حيث تأهل فريق المجر إلى نصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثان بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول، بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات أمس، الإثنين، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الكاتدرائية وساحة العب، ثم تناول الغداء والتقاط صورة تذكارية للوفود.

كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.