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شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي ونور فى الصدارة وأمينة عرفي تحقق إنجازاً تاريخياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 30 سبتمبر 2024 01:34 م
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.
كما حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إنجازاً تاريخياً بعدما تقدمت للمركز العاشر في التصيف العالمي، وأصبحت صاحبة الـ"17 عاما" وبطلة العالم للناشئات للاسكواش، ثانى أصغر بطلة تصل إلى هذا الإنجاز، بعد نور الشربيني.
وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.تصنيف سيدات الاسكواش
تصنيف السيدات
1ـ نور الشربيني
2ـ نوران جوهر
3ـ هانيا الحمامي
4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر
5ـ البلجيكية نيلي جليس
6ـ البلجيكية تيني جليس
7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي
8ـ روان العربي
9- الماليزية سيفا سينجاري
10ـ أمينة عرفيتصنيف الرجال
تصنيف الرجال
1ـ علي فرج
2ـ مصطفى عسل
3ـ النيوزيلندي بول كول
4ـ البيروفي دييجو إلياس
5ـ مازن هشام
6ـ كريم عبد الجواد
7ـ طارق مؤمن
8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي
9ـ الويلزي جويل مكين
10- الإنجليزي مروان الشوربجي
بينما اقتحم البطل المصري الصاعد محمد زكريا، قائمة توب 50 ليستقر في المركز الـ 40 عقب تتويجه مؤخراً ببطولة كأس ناش.
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