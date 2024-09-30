شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي ونور فى الصدارة وأمينة عرفي تحقق إنجازاً تاريخياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

كما حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إنجازاً تاريخياً بعدما تقدمت للمركز العاشر في التصيف العالمي، وأصبحت صاحبة الـ"17 عاما" وبطلة العالم للناشئات للاسكواش، ثانى أصغر بطلة تصل إلى هذا الإنجاز، بعد نور الشربيني.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.



تصنيف السيدات

تصنيف سيدات الاسكواش

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ أمينة عرفي



تصنيف الرجال

تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ طارق مؤمن

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

بينما اقتحم البطل المصري الصاعد محمد زكريا، قائمة توب 50 ليستقر في المركز الـ 40 عقب تتويجه مؤخراً ببطولة كأس ناش.