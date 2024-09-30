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تصنيف الاسكواش.. علي ونور فى الصدارة وأمينة عرفي تحقق إنجازاً تاريخياً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 01:34 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

كما حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إنجازاً تاريخياً بعدما تقدمت للمركز العاشر في التصيف العالمي، وأصبحت صاحبة الـ"17 عاما" وبطلة العالم للناشئات للاسكواش، ثانى أصغر بطلة تصل إلى هذا الإنجاز، بعد نور الشربيني.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

تصنيف سيدات الاسكواش
تصنيف السيدات
تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ  هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ  روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ أمينة عرفي

تصنيف الرجال
تصنيف الرجال
تصنيف الرجال

 

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ طارق مؤمن

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

بينما اقتحم البطل المصري الصاعد محمد زكريا، قائمة توب 50 ليستقر في المركز الـ 40 عقب تتويجه مؤخراً ببطولة كأس ناش.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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