شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يبحث عن وديات قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية الاتفاق على مباراتين وديتين على الأقل فى المعسكر الحالي، فى ضوء إعداد الفراعنة للبطولة القارية التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وطالب مصطفى لطفي، المدير الفنى للمنتخب، من اتحاد الكرة حسم عدد من المباريات الودية مع منتخبات من القارة أو خارجها خلال معسكر الفريق، الذى انطلق أمس الأول، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على أي مباريات ودية، وجارى التنسيق لتوفير مباراتين على الأقل لتجهيز المنتخب.

وانطلق أول أمس، الجمعة، معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية بمدينة الإسكندرية، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى تقام فى الغردقة فى الفترة من 19 حتى 26 أكتوبر المقبل 2024.

ووقع منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى ستقام فى مصر، بينما وقعت السنغال فى المجموعة الثانية، وجاء تصنيف المنتخبات كالتالى.. التصنيف الأول: المغرب وموزمبيق، التصنيف الثانى: تنزانيا ومالاوى، التصنيف الثالث: غانا وموريتانيا.

وجاءت المجموعة الأولى: مصر، المغرب، تنزانيا، غانا، بينما جاءت المجموعة الثانية :السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

وأقام منتخب الشاطئية معسكره الأخير بالإسكندرية أيضا في نهاية أغسطس الماضي، حيث خضع اللاعبين لبرنامج تأهيل بدنى خلاله لرفع الحالة البدنية والجاهزية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.