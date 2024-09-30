شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لإعلان صفقة جيفرسون كوستا رسمياً بعد التوقيع 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك للإعلان خلال الساعات المقبلة عن أحدث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع اللاعب صاحب الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو جيفرسون كوستا، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي.

ووقع جيفرسون كوستا عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم مقبلة، وكان التوقيع جاء "أون لاين"، وبعد اجتياز الكشف الطبي وقع اللاعب على عقود اتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يتم قيد جيفرسون كوستا تحت السن، خاصة أنه مواليد 2005 وسيتم الاعتماد عليه فى صفوف الفريق الأول.

ويحمل اللاعب جيفرسون كوستا الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عاما وسيتم قيده تحت السن بـ فريق الزمالك ولعب في صفوف ناشئي فريقي بنفيكا وبراجا البرتغاليين.

في سياق مختلف، حقق الزمالك لقبه الخامس فى كأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وعزز الزمالك وصافته لقائمة أكثر الأندية تتويجا بـ كأس السوبر الأفريقي برصيد 5 ألقاب خلف الأهلي صاحب الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب.