شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز عمر الساعى لقيادة خط الوسط بعد إصابة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

يعتزم الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تجهيز الوافد الجديد عمر الساعى للظهور فى تشكيل المارد الأحمر الأساسى بالمباريات المقبلة بعد إصابة زميله أكرم توفيق.

ويخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية، بعد شكواه من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن تُحدد الفحوصات والأشعة حجم إصابة أكرم توفيق وفترة التأهيل من أجل تجهيزه للارتباطات المقبلة للفريق.

ولم يظهر عمر الساعى فى أى مباراة بقميص الاهلى حتى الآن، رغم انتقاله لصفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من الإسماعيلى.

ويحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على 250 ألف دولار مكافأة من الاتحاد الأفريقى الكاف بصفته وصيفاً للسوبر الأفريقى بعد خسارة اللقب لصالح الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأحرز وسام أبو علي هدف التقدم لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق بعد تدخل من حمزة المثلوثي، بينما عادل ناصر منسي النتيجة لصالح الفارس الأبيض فى الدقيقة 76 بعد عرضية أرضية رائعة من عمر جابر.

وبعد فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، فإن الزمالك سيحصل على مكافأة مالية قدرها 500 ألف دولار، بناءً ما أعلن عنه الاتحاد الأفريقي "كاف".

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.