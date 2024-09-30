شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب الرسمى لكأس السوبر الأفريقى: زيزو استثنائى فى تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص الحساب الرسمي لكأس السوبرالأفريقي على الإشادة بـ أحمد حمد سيد زيزو لاعب فريق نادي الزمالك بعد فوز الأبيض باللقب مؤخرا. وكتب الحساب الرسمي لكأس السوبر الأفريقي، "كأس السوبر الأفريقي 2020 كأس السوبر الأفريقي 2024 .. أحمد سيد زيزو لاعب استثنائي في تاريخ الزمالك.



زيزو

وتنتعش خزينة نادى الزمالك بمبلغ مالى ضخم بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي الخامس في تاريخ القلعة البيضاء على حساب الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد المملكة أرينا في السعودية، وفاز الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك يحصل على على 500 ألف دولار مكافأة بطل السوبر من الاتحاد الافريقي "كاف" بينما يحصل الأهلي وصيف البطولة على 250 ألف دولار، كما قدم موسم الرياض جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار للقلعة البيضاء، ومنح المستشار تركي آل الشيخ تعليماته بمنح الجائزة لنادي الزمالك تقديرا لمجهودات الفريق في البطولة.