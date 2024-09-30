"تريزيجيه في مواجهة رونالدو".. موعد مباراة النصر والريان والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الإثنين، فريق الريان القطري أمام النصر السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق مباراة الريان القطري أمام النصر السعودي، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب ضمن صفوف فريق الريان، النجم المصري محمود تريزيجيه، وسيكون في مواجهة الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر.

القناة الناقلة لمباراة الريان والنصر السعودي

وسوف تنقل مباراة الريان القطري والنصر السعودي، في التاسعة مساء اليوم، عبر قناة بي إن سبورتس "BEIN SPORTS AFC1".

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