"ضربة قوية".. مصدر يكشف مدة غياب محمد هاني عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر مطلع، مدة غياب محمد هاني عن النادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الزمالك الماضية بكأس السوبر الأفريقي.

وتعرض محمد هاني للإصابة، بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، خلال المشاركة في مواجهة الزمالك بكأس السوبر، وغادر المباراة مبكرا ونزل بدلا منه عمر كمال.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن محمد هاني سوف يغيب عن الملاعب مدة طويلة، قد تصل إلى ثلاث أشهر، نظرا لاحتياجه لبرنامج تأهيلي مكثف.

وأوضح المصدر، أن حال تنفيذ اللاعب لبرنامجه التأهيلي بشكل صحيح، دون الاستعجال في العودة، ربما تتقلص مدة الغياب إلى شهرين فقط.

وكان الأهلي خسر بطولة السوبر الأفريقي، على يد الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1\1.

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