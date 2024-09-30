"لن نهدم المعبد".. قرار من مجلس الأهلي ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبة على اللاعبين، عقب الخسارة من الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بملعب المملكة ارينا وفقدان لقب بطولة السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي، بعدما تلقى الهزيمة من الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1\1.

وأكد مصدر، داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن مجلس الإدارة وقع عقوبات على الفريق واللاعبين طبقاً للائحة وهناك تقدير عام للغضب الجماهيري نتيجة فقدان اللقب.

وأوضح المصدر: "لن نهدم المعبد خاصة أن لدينا ارتباطات، عديدة في الفترة المقبلة تحتاج إلى التكاتف ولم الشمل، ويجب أن يقف اللاعبين والجهاز الفني مع أنفسهم ويدركون حالة الغضب".

أكمل: "الدعم الآن والتركيز للمرحلة المقبلة هو الأهم، وهؤلاء اللاعبين والفريق حققوا بطولات كثيرة ويدركون حب جماهيرهم وسوف يردون في الملعب لإسعادهم وتحقيق البطولات”.

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