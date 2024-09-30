"مش عاجبك اطفي التليفزيون".. أبو تريكة يثير الجدل في ستوديو "بي إن سبورتس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أثار محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجدل، خلال تواجده في استديو قنوات بي إن سبورتس لتحليل مبارة ريال مدريد وأتليتكو مدريد، أمس الأحد.

وقال محمد أبو تريكة عبر شاشة بي إن سبورتس: "زي ما بنقوم بدورنا لقناة بي إن سبورتس، إحنا مبنتكلمش رياضة بس، لازم نقوم بدورنا في توعية الناس وفيه بردو دور ثقافي، انت مش جاي تتفرج على كورة بس".

أضاف: "فيه مشاكل كتير في المجتمع، ودورنا أننا نتكلم عنها، لو مش عاجبك اطفي التلفزيون، بس إحنا مش هنتكلم عن الكورة بس هنا، ونقول الكورة دخلت الشبكة والحكم صفر".

أكمل: "فيه حاجات كتير أوي في المجتمع ولازم نتكلم عنها، أنا مش دوري أني اتكلم عن الكورة بس، وأنت لو مش عاجبك اطفي".

وأتم تصريحاته: "لو دوري الكورة بس هقعد في البيت، إحنا لازم نوعي الناس، وهنا إحنا مش بناخد تعليمات عشان نتكلم في حاجه معينة، والقنوات الكبيرة لازم يكون لها أدوار كتيرة منها التوعية، وحضرتك لو عاوز تتفرج على كورة بس فيه قنوات تانيه كتير".

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