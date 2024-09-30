شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة جوزيه جوميز إلى الزمالك بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومعاونوه أندري بيكي المدرب العام، ولويس فيسنتي مدرب الحراس وجواو ميجيل مخطط الأحمال، إلي القاهرة الجمعة المقبل، بعد مغادرتهم مصر لقضاء إجازة قصيرة.

ومن المقرر أن يعود الجهاز الفني للزمالك إلى القاهرة الجمعة المقبل، على أن يقود الجهاز الفني التدريب الأول للفريق الذي سيقام السبت، استعدادا للمرحلة المقبلة وكاس السوبر المحلي الذي سيقام في الإمارات.

وكان جوميز ومعاونوه غادروا القاهرة أمس الأحد، لقضاء فترة الإجازة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وتم منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.