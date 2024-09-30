شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج يقضي إجازة السوبر الأفريقي فى السويد ويعود للزمالك الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضي الفلسطيني عمر فرج ، مهاجم الزمالك ، إجازة السوبر الأفريقى في السويد، حيث استغل اللاعب الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي ليقضيها فى السويد مع أفراد أسرته.

ومن المنتظر أن يعود عمر فرج إلى القاهرة الجمعة المقبل للانتظام فى تدريبات فريقه التي ستنطلق السبت استعدادا للموسم الجديد وكأس السوبر المحلي الذي سيقام فى الإمارات.

وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.