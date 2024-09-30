شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة زامبيا وتشاد فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الأفريقي بتعيين محمود البنا حكما لمباراة زامبيا وتشاد فى تصفيات أمم أفريقيا.

ويتكون الطاقم من محمود البنا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثانٍ، ومحمود ناجي حكما رابعا.

وتقام المباراة الجمعة 11 أكتوبر المقبل باستاد ليفي مواناواسا في زامبيا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

كما تم تعيين أحمد الغندور حكما لمباراة جنوب السودان وأوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم بالمغرب 2025.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، ومحمد عادل حكما رابعا.

ومن المقرر اقامة اللقاء الثلاثاء 15 اكتوبر المقبل علي ستاد جوبا في جنوب السودان في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.