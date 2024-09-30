شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع جيفرسون كوستا لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب ، التعاقد مع جيفرسون كوستا من غينيا بيساو مدافع أكاديمية كاستلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لـ نادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له أمس الأحد.

وأنهى مسؤولو الزمالك قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005، كما تم قيد المدافع بالقائمة الأفريقية للفريق.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم والبولندي كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.