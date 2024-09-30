شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي لكرة اليد يكشف عن إقامة بطولة السوبر العربي الآسيوي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد العربي لكرة اليد عن إقامة بطولة جديدة باسم السوبر العربي الآسيوي الأفريقي، خلال الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد موعد إقامة البطولة الجديدة.

ونشر الاتحاد العربي لكرة اليد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "‏قريبًا إقامة بطولة السوبر العربي الآسيوي الأفريقي لكرة اليد".

وكان فريق الكويت الكويتي قد فاز بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد، عقب فوزه على فريق السالمية في المباراة النهائية، بنتيجة 32-23.

ومن المنتظر إقامة بطولة آسيا للأندية لكرة اليد، في شهر نوفمبر المقبل، ويستضيفها نادي الريان القطري.وكان فريق الكويت الكويتي قد توج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد، عقب فوزه على مواطنه السالمية في المباراة النهائية، بنتيجة 32-23.