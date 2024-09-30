محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

وحضر الاجتماع كل من مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضو اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة.

وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة المقبلة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة.

وفي نفس الوقت مشرفا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط، فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق.

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