اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا (النخبة)

الغرافة - العين 22:00

الهلال - الشرطة 22:00

(دوري أبطال آسيا 2)

الشارقة - الوحدات 20:00

سباهان - استقلال دوشنبه 20:00

سلوفان - مانشستر سيتي 23:00

إنتر ميلان - سرفينا 23:00

دورتموند - سلتيك 23:00

- يونغ بويز 23:00

ليفركوزن - ميلان 23:00

أرسنال - سان جيرمان 23:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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