الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا (النخبة)
الغرافة - العين 22:00
الهلال - الشرطة 22:00
(دوري أبطال آسيا 2)
الشارقة - الوحدات 20:00
سباهان - استقلال دوشنبه 20:00
سلوفان - مانشستر سيتي 23:00
إنتر ميلان - سرفينا 23:00
دورتموند - سلتيك 23:00
برشلونة - يونغ بويز 23:00
ليفركوزن - ميلان 23:00
أرسنال - سان جيرمان 23:00
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