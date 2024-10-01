الامارات | الحوسني: اجتياز دبا الحصن نقطة انطلاق عجمان في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق عجمان وحارس مرماه، علي الحوسني، أن جمهور «البرتقالي» يستحق فرحة الفوز بعد تحقيق أول انتصار على دبا الحصن في الجولة الرابعة من دوري أدنوك المحترفين.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «بعد تحقيق أول فوز وحصد أول ثلاث نقاط، جمهورنا يستحق أن يحصل على النقاط، وأن يفرح بالفوز، تعرضنا للخسارة في أول ثلاث مباريات، ولم نحصد أي نقطة، لكن في الحقيقة كنا نستحق الحصول على ست نقاط على أقل تقدير قياساً بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، وأتمنى أن تكون هذه البداية، ونقطة الانطلاق في بطولة الدوري للفترة المقبلة». وكان عجمان قد خسر أمام الوحدة وشباب الأهلي وبني ياس، قبل أن يهزم دبا الحصن بنتيجة 5-1، ليترك قاع جدول الترتيب ويتقدم في ترتيب البطولة، وسيواجه النصر السبت المقبل في استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة للدوري في مهمة صعبة، خصوصاً أن (العميد) حزين بالخسارة في آخر جولتين أمام الوصل والجزيرة.

وعن ضربة الجزاء المحتسبة ضد عجمان في مباراة دبا الحصن التي كان سبباً فيها، قال الحوسني: «أقسمت لحكم المباراة بأنني لم أتعرض لمهاجم دبا الحصن، ولكن نعلم أن هذه التدخلات تكون سريعة وفي لحظات، ودائماً ما تظهر الإعادة مثل هذه الحالات الصعبة، لكن يبقى الأهم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث».

وختم: «كنا نحتاج إلى فوز وثلاث نقاط في البطولة بعد البداية السيئة، وسيكون الفوز محطة لعودة الفريق إلى مكانه الطبيعي في المباريات المقبلة».

• علي الحوسني: أقسمت لحكم المباراة أنني لم أتعرّض إلى مهاجم دبا الحصن.

• كنا نحتاج إلى فوز وثلاث نقاط في البطولة بعد البداية السيئة.